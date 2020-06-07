Свердловчан предупредили о высокой пожароопасности в начале недели
Сегодня, 17:22Здоровье и экологияФото: pixabay.com
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В Свердловской области 8–10 июня ожидается высокая пожароопасность (четвертый класс горимости леса по региональной шкале), сообщает ЕДДС Нижнего Тагила.
В сообщении отмечается, что будет наблюдаться помутнение воздуха и опасные дымы.
Для предупреждения аварийных и чрезвычайных ситуаций необходимо обеспечить уход за противопожарными минерализованными полосами, противопожарными разрывами вокруг коллективных садов и населенных пунктов, а также контроль за противопожарными водоемами и подъездами к ним.
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