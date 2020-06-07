Свердловчан предупредили о высокой пожароопасности в начале недели

В сообщении отмечается, что будет наблюдаться помутнение воздуха и опасные дымы.

Для предупреждения аварийных и чрезвычайных ситуаций необходимо обеспечить уход за противопожарными минерализованными полосами, противопожарными разрывами вокруг коллективных садов и населенных пунктов, а также контроль за противопожарными водоемами и подъездами к ним.