В Нижнем Тагиле установлен новый рекорд по количеству заболевших COVID-19 за сутки
Сегодня, 13:23Здоровье и экологияФото: pixabay.com
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В Нижнем Тагиле за прошедшие сутки установлен новый рекорд по числу новых подтвержденных случаев. Так, у 25 человек был подтвержден коронавирус за период с 6 по 7 июня, сообщает оперативный штаб Свердловской области.
Сюжеты: Нижний Тагил, Коронавирус
Общее количество заболевших коронавирусом за все время пандемии составило 291 человек.
Всего в Свердловской области за сутки заболевание было подтверждено у 240 пациентов, а общее количество зараженных достигло 7419 человек.
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