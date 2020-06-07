В России общее число заболевших коронавирусом превысило 476 тысяч человек
Сегодня, 12:43Здоровье и экологияФото: pixabay.com
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В России за прошедшие сутки было зарегистрировано 8984 случая заболевания коронавирусом. Об этом сообщает оперативный штаб.
Сюжеты: Коронавирус
Таким образом, общее количество зараженных с начала пандемии достигло 467 673 человека.
Выздоровели от коронавируса 226 731 человек, из них выписано 5343 пациента за прошедшие сутки.
Кроме того, зафиксировано 134 новых летальных случая. В общей сложности от заболевания скончались 5859 человек.
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