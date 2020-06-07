В Свердловской области из-за паводков остаются затопленными два моста

Отмечается, что в реках Ница и Тура снижается уровень воды, а в Байкаловском муниципальном районе уже налажено автотранспортное сообщение по двум мостам. Еще три моста в Слободо-Туринском районе освободились от воды. Перед открытием все мосты прошли проверку.