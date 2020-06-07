В Свердловской области из-за паводков остаются затопленными два моста
Сегодня, 11:55Здоровье и экологияФото: ГУ МЧС по Свердловской области
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В Свердловской области начинает отступать паводок, из-за которого местным жителям приходилось вплавь добираться в другие населенные пункты, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Свердловской области.
Отмечается, что в реках Ница и Тура снижается уровень воды, а в Байкаловском муниципальном районе уже налажено автотранспортное сообщение по двум мостам. Еще три моста в Слободо-Туринском районе освободились от воды. Перед открытием все мосты прошли проверку.
На данный момент в Свердловской области затопленными остаются два моста. В трех населенных пунктах невозможно наладить автомобильное и пешеходное сообщение.
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