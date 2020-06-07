В Свердловской области за сутки выявлено еще 240 случаев заражения коронавирусом

В общей сложности количество заболевших за все время пандемии достигло 7419 человек.

Самое большое число случаев выявлено в Екатеринбурге. Там за сутки зарегистрировано 103 случая заболевания. Остальные зараженные находятся в 34 населенных пунктах региона.

По выздоровлению из больниц выписано 73 пациента. Общее число выздоровевших составляет 3239 человек.

Также сообщается и о том, что у 93 пациентов состояние оценивается как тяжелое, в том числе 42 человека подключены к аппаратам ИВЛ. Еще 599 человек находятся в состоянии средней тяжести.

Кроме того, зарегистрировано два новых летальных случая. Так, число скончавшихся от коронавируса составляет 41 человек.