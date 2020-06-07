В Свердловской области за сутки выявлено еще 240 случаев заражения коронавирусом
За прошедшие сутки выявлено 240 новых случаев заболевания коронавирусом. Об этом сообщает оперативный штаб региона.
В общей сложности количество заболевших за все время пандемии достигло 7419 человек.
Самое большое число случаев выявлено в Екатеринбурге. Там за сутки зарегистрировано 103 случая заболевания. Остальные зараженные находятся в 34 населенных пунктах региона.
По выздоровлению из больниц выписано 73 пациента. Общее число выздоровевших составляет 3239 человек.
Также сообщается и о том, что у 93 пациентов состояние оценивается как тяжелое, в том числе 42 человека подключены к аппаратам ИВЛ. Еще 599 человек находятся в состоянии средней тяжести.
Кроме того, зарегистрировано два новых летальных случая. Так, число скончавшихся от коронавируса составляет 41 человек.
В Свердловской области режим самоизоляции продолжает действовать до 8 июня. Губернатор региона Евгений Куйвашев заявил на своей странице в Instagram, что в этот день он примет решение о продлении или снятии режима ограничений.