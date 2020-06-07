В течение семи дней в Свердловской области растет количество скончавшихся от COVID-19

Количество зараженных коронавирусом с начала пандемии в Свердловской области составляет 7419 человек, из них за минувшие сутки выявлено 240 случаев заражения. Наиболее число заболевших находится в Екатеринбурге. Там подтверждено 103 случая заболевания.