В течение семи дней в Свердловской области растет количество скончавшихся от COVID-19
Сегодня, 13:05Здоровье и экологияФото: pixabay.com
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В Свердловской области в течение недели каждый день регистрируются новые летальные случаи. 7 июня оперативный штаб региона сообщил еще о двух скончавшихся свердловчанах.
Сюжеты: Коронавирус
Таким образом, в общей сложности COVID-19 унес жизни 41 человека.
Количество зараженных коронавирусом с начала пандемии в Свердловской области составляет 7419 человек, из них за минувшие сутки выявлено 240 случаев заражения. Наиболее число заболевших находится в Екатеринбурге. Там подтверждено 103 случая заболевания.
Напомним, в Свердловской области действует режим самоизоляции. На данный момент он продлен до 8 июня.
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