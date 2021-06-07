Гектары пустыни на месте леса остались после добычи платины в Висиме

В поселке Висим недалеко от домов по улице Советской артель старателей «Нейва» с 2015 по 2019 годы добывала платину. Для этого на территории в несколько гектаров был вырублен лес. По словам местных жителей, сами работы и дальнейшая рекультивация земель с ними согласованы не были.
На месте работ были огромные леса, которые оказались вырублены. Я тут с детства живу, собирал грибы, я ходил на охоту в этом лесу. Проекта рекультивации мы не видели. У нас тут даже акцию проводили соседи, собирали подписи, чтобы отменить данные работы,рассказал TagilCity.ru житель одного из домов по улице Советской Михаил.
Компания добывала платину на данном участке на протяжении четырех лет, работники организации на месте работ рассказали редакции TagilCity.ru, что за этот период времени было добыто порядка 100 килограмм платины. Также, по словам сотрудников артель «Нейва», согласование работ и рекультивации с жильцами близлежащих домов было осуществлено.
В будущем на объекте запланирована посадка деревьев для возмещения нанесенного природе ущерба. В компании есть собственные лесники, которые после рекультивации почвы на каждом участке высаживают деревья, рассказали редакции TagilCity.ru на объекте в Висиме. Однако вернуть территорию к первоначальному виду будет уже невозможно.
Сейчас идет рекультивация, работы вели с 2015 по 2019 годы. В первозданный вид привести участок не сможем, но отвалы придется выравнивать, окультуривать. Объемы работ большие, участок площадью примерно 30 гектаров,рассказал один из сотрудников организации Сергей.
Добывающая промышленность существенно влияет на экологию планеты. Защитники природы регулярно привлекают внимание общественности к последствиям вмешательства человека в экосистему. Директор по программам исследования и экспертизе Российского отделения «Гринпис» Иван Блоков рассказал редакции TagilCity.ru, что оценка воздействия на окружающую среду должна проводиться в каждом проекте подобных работ.
Вред окружающей среде наносится не только при непосредственной добыче полезных ископаемых, но и при проведении проектно-изыскательских работ (изъятие воды из источников для обогащения руды, выемка почвы и т. д.). Складирование отходов производства и добычи специалисты относят к одной из самых важных проблем, связанных с экологией.
По данным Росстата, в год на территории России размещается порядка 3 млрд тонн отходов. Большая часть данных отходов — это отходы горно-добывающей промышленности. Также среди них имеются и серосодержащие отходы, которые относятся к IV классу опасности, пожароопасны. Для них характерно самовозгорание, в связи с чем утилизации на полигонах промышленных отходов они не подлежат.
Среди отходов от добывающей промышленности есть и малоопасные, однако период восстановления земли от воздействия таких отходов длится от 3-5 лет. Поэтому их правильная утилизация — необходимость для многих строительных компаний и промышленных предприятий в различных сферах деятельности, считает эксперт TagilCity.ru. Среди добывающих производств одним из наиболее опасных для экологии считается нефтедобыча.
Порывы нефтопроводов — это одна из тех вещей, которые являются чуть ли не самым неприятным. Наши северные реки переносят в последние годы 130-160 тысяч тонн нефти в год. Переносятся они через замыкающие створы, что значит, что на землю вырывается в разы и десятки раз больше,заявил специалист.
Собеседник редакции TagilCity.ru считает, что для устранения проблем с нанесением вреда окружающей среде необходим мониторинг, включающий в себя наблюдение за воздухом, водой и тщательный контроль за отходами. Необходимо проведение государственно-экологической экспертизы, а также оценка допустимости изъятия тех или иных объемов водных ресурсов.
С производственным контролем у нас есть определенные сложности. Объемы отходов в России постоянно растут на протяжении последних 20 лет. Значительного улучшения состояние окружающей среды не наблюдается. А вот плата за взбросы и выбросы захоронения отходов все время падает. Законодательство абсолютно не эффективно,уверен директор по программам исследования и экспертизе Российского отделения «Гринпис» Иван Блоков.
По данным Департамента по недропользованию по Уральскому федеральному округу, по состоянию на 1 апреля текущего года на территории Свердловской области числится 221 действующая лицензия на добычу полезных ископаемых. Промышленные масштабы добычи ресурсов оказывают влияние как на экологию в целом, так и на жизнь людей в конкретном населенном пункте. Так, жители поселка Висим, славящегося на весь Урал нетронутой природой, оказались вынуждены покидать свои дома из-за соседства со старателями.
Многие соседи продали свои жилища из-за этих работ. Работают они сутками, шум мешает нам засыпать,рассказывает житель Висима Михаил, чей дом стоит в паре сотен метров от места добычи платины.
Местные жители боролись за отмену разработки земель рядом со своими домами, однако производство все-таки началось.
Отсутствие подобного обсуждения [c жителями, — прим.ред.] — явное нарушение. Также должна быть проведена серия согласований, в том числе с органами санитарного надзора, который в идеале должен не пропускать те проекты, которые создают проблемы для местных жителей,рассказал эксперт.
Артель «Нейва» работает с 1991 года, в состав учредителей компании входит несколько десятков человек, а основным видом деятельности предприятия является добыча руд и песков, драгоценных металлов (золота, серебра и металлов платиновой группы). Редакция TagilCity.ru направит запрос в артель для выяснение сроков и объемов рекультивации земель в Висиме.