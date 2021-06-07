Клещевым энцефалитом заболели 57 взрослых и 21 ребенок в Свердловской области

Клещевым энцефалитом заболели 57 взрослых и 21 ребенок в Свердловской области
Клещевым энцефалитом заболели 57 взрослых и 21 ребенок в Свердловской области
Сегодня, 21:15Здоровье и экологияФото: pixabay
С предварительным диагнозом «клещевой вирусный энцефалит» с начала 2021 года были госпитализированы 78 человек, в том числе 21 ребенок. В общей сложности свыше 24,6 тысячи жителей Свердловской области пострадали от укусов клещей.

Данные Роспотребнадзора гласят, что иксодовый боррелиоз выявлен у 2,1 тысячи уральцев (включая 77 детей). Наибольшая активность клещей отмечается в 13 муниципалитетах: Рефтинский округ, Волчанский округ, Слободо-Туринский район, Верхний Тагил, Тавдинский округ, Дегтярск, Асбест, Ирбит, Байкаловский район, Пышминский, Талицкий Нижнесергинский район и Верхотурье.

На данный момент от клещей обработано 98,3% запланированной территории.

Напомним, 8 апреля редакция TagilCity.ru сообщала, где можно поставить прививку от клещевого энцефалита в Нижнем Тагиле.

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