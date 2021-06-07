Клещевым энцефалитом заболели 57 взрослых и 21 ребенок в Свердловской области

Данные Роспотребнадзора гласят, что иксодовый боррелиоз выявлен у 2,1 тысячи уральцев (включая 77 детей). Наибольшая активность клещей отмечается в 13 муниципалитетах: Рефтинский округ, Волчанский округ, Слободо-Туринский район, Верхний Тагил, Тавдинский округ, Дегтярск, Асбест, Ирбит, Байкаловский район, Пышминский, Талицкий Нижнесергинский район и Верхотурье.
На данный момент от клещей обработано 98,3% запланированной территории.
Напомним, 8 апреля редакция TagilCity.ru сообщала, где можно поставить прививку от клещевого энцефалита в Нижнем Тагиле.