3 июня на станции юных натуралистов в Нижнем Тагиле прошел экоквиз «Бытовые отходы — в доходы» от компаний «Рифей» и «Облкоммунэнерго». 36 ребят в возрасте от 7 до 12 лет научились различать бытовые отходы от строительных и высокоопасных, делить органику и неорганику и определять срок разложения тех или иных материалов. Экологическое просвещение осуществлялось в ходе увлекательной игры, которая, по словам организаторов, была направлена на воспитание осознанного обращения с отходами и на формирование знаний об экологии.
В первую очередь ребята познакомились с работой регоператора и компании по переработке и отходов. Стоит отметить, что школьники легко справились с вопросом о том, чем отличается обычный мусор от отходов, а вот куда попадает мешок с твердыми коммунальными отходами (ТКО) и зачем нужна реформа по обращению с ТКО — знают не все.
С помощью видео, картинок и фото пресс-секретарь компании «Рифей» Сергей Трупанов показал, куда отправляются отходы, которые попадают в контейнеры. Также школьники в ходе диалога выяснили, как важно не ставить машины на пути мусоровоза, чем отличается спецтехника с боковой и задней загрузкой и почему нельзя складировать строительный мусор или резиновые шины на контейнерных площадках.
Главный вопрос — Зачем нужны мусоросортировочные работы? — привлек внимание школьников больше всего. Представитель от «Облкоммунэнерго» Екатерина Мезенцева смогла наглядно и просто объяснить юным тагильчанам, зачем в Тагиле строят новый полигон и завод. Возвышающиеся до крон деревьев свалки с ТКО и проезжающую по спрессованному мусору спецтехнику дети увидели на видео с места событий. Далее последовал ролик о мусоросортировочном заводе, способном устранить хаотичные свалки, загрязняющие город.
И, казалось бы, для сохранения экологии и планеты, как выражаются ребята, нужно совсем немного — научиться разделять органические и неорганические отходы. «Вторсырье скомпонуют в удобную для компании-переработчика форму, а органика превратится в безопасный техногрунт» — следует из красочного ролика. И вот, после виртуального строительства мусоросортировочного завода и полигона, анимационный город освобождается от завалов мусора, а сортировка и вторичная переработка приостанавливает глобальное замусоривание планеты.
После теоретической части ребята приступили к заданиям. Пять команд с придуманными в тематике экоквиза названиями — «Эколята», «Органика и неорганика», «Экологи», «Экологичные бебрики» и «Лунтики» — приступили к первому испытанию. Задача — сопоставить отходы и то количество лет, в течение которых они разлагаются.
Батарейки — 250? Нет, пиши, что 10. Железные банки — тысячу лет? Жевательная резинка? А сколько она разлагается? рассуждали в ходе мозгового штурма воспитанники.
Оказалось, что для расщепления детским подгузникам требуется от 200 до 500 лет, одна батарейка исчезнет только через 100 лет, но при этом загрязнит тяжелыми металлами землю, а жевательная резинка, брошенная на тротуар, самоликвидируется через 30 лет.
В ходе следующего задания ребята придумывали экологические листовки с призывами бережно относится к окружающей среде и осознанно избавляться от отходов. «Эколята» призвали всех беречь планету. «Экологи» напомнили, что Земля — это дом, а загрязняя его, мы приближаем гибель всего живого.
«Лунтики» сопоставили зеленую лужайку с грязным город и мусором. «Органика — неорганика» обратилась к жителям Нижнего Тагила с просьбой сохранить город чистым еще 500 лет, а «Экологичные бебрики» попросили тагильчан выкидывать мусор в его дом (мусорный контейнер).
На третьем этапе игры школьники перечислили виды отходов и подчеркнули те, которые можно переработать повторно. Так, картон пригодится для поделки, говорит один из воспитанников. Стекло можно нагреть и использовать повторно, добавила школьница.
А из бутылок получается отличная одежда: штаны, футболки и платья, сказала представительница «Эколят».
В доказательство данных слов школьники посмотрели ролик про семью Ивановых. В среднем четыре домочадца выкидывают 664 пластиковые бутылки в год. Если же сортировать мусор, говорит диктор, получится 21 рюкзак для сына, 11 пар кроссовок для дочки, 73 футболки для папы и 70 платьев для мамы.
Итоговым испытанием стала игра «Смекалочка»: юные тагильчане угадывали материалы, которые были зашифрованы в картинках и вопросах от Екатерины Мезенцевой. Не обошлось и без шуток: на подсказку — ее изобрели китайцы — один из учеников сыронизировал про известный вирус, затем исправился и угадал бумагу.
Одна капля нефти испортит 25 литров воды, а особо опасное вещество, которое устойчиво к воздействию высоких температур и воды, — конечно, резина, отвечали воспитанники.
По результатам конкурса первое место заняли «Экологичные бебрики», второе — «Экологи», третье разделили «Эколята» и «Органика и неорганика», а почетное четвертое завоевали «Лунтики». Все школьники получили фирменные призы и сертификаты и дипломы участников от организаторов.
Сергей Трупанов отметил, что основная цель мероприятия — просветительская. С его слов, реформа по обращению с ТКО реализуется третий год, поэтому важно обучить подрастающее поколение основам сортировки.
Если через вот такие игровые материалы мы сможем рассказать, то уже в светлом будущем увидим другую картину: не будет таких вопросов, как «Это же мусор, я и выкидываю». Всем будет понятно, что я выкидываю и куда. Наша задача в этом заключается. Сегодня она была достигнута — ребята с удовольствием поиграли и поделятся с одноклассниками и родителями своими впечатлениями и знаниями, говорит он.
Начальник по работе со СМИ от «Облкоммунэнерго» Екатерина Мезенцева поделилась, что данное мероприятие они проводили в нескольких школах и центрах допобразования. И таким образом смогли привлечь к проблемам обращения с ТКО не только детей, но и их родителей, педагогов.
У нас после мероприятий педагоги попросили презентацию, чтобы в школах проводить во внеурочное время. Такое взаимодействие — когда есть педагоги, которые с детьми работают каждый день, а мы как практики знаем технические, технологические нюансы — более ценно и нам, представителям бизнеса, и детям, которые учатся, и педагогам, задача которых находить доступные форматы для того, чтобы это было интересно и полезно,подытожила работу Екатерина.
А педагог-организатор Станции Юных натуралистов Галина Еремина подчеркнула удобную и доступную подачу обучающего материала.
Игра является самой доступной формой формирования экологического воспитания детей. Ребята знакомятся с вопросами экологии и в частности с очень актуальной темой на сегодняшний день – утилизацией твердых коммунальных отходов. Игра очень интересная, доступная, проводим мы ее не в первый раз. И дети с большим удовольствием ее воспринимают. Спасибо огромное организаторам, сказала она.