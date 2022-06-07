Если через вот такие игровые материалы мы сможем рассказать, то уже в светлом будущем увидим другую картину: не будет таких вопросов, как «Это же мусор, я и выкидываю». Всем будет понятно, что я выкидываю и куда. Наша задача в этом заключается. Сегодня она была достигнута — ребята с удовольствием поиграли и поделятся с одноклассниками и родителями своими впечатлениями и знаниями, говорит он.