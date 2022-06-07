Бытовые отходы — в доходы: экоквиз для детей прошел в Нижнем Тагиле

Бытовые отходы — в доходы: экоквиз для детей прошел в Нижнем Тагиле
Бытовые отходы — в доходы: экоквиз для детей прошел в Нижнем Тагиле
Сегодня, 13:10Здоровье и экологияФото: TagilCity.ru
Сколько лет разлагается жевательная резинка, куда попадают отходы из мусорного ведра и какую одежду можно сшить из пластиковой бутылки? На эти и другие вопросы ответили школьники в рамках экоквиза на станции юннатов. Подробнее — в репортаже TagilCity.ru, с которым полезно ознакомиться как детям, так и взрослым.

3 июня на станции юных натуралистов в Нижнем Тагиле прошел экоквиз «Бытовые отходы — в доходы» от компаний «Рифей» и «Облкоммунэнерго». 36 ребят в возрасте от 7 до 12 лет научились различать бытовые отходы от строительных и высокоопасных, делить органику и неорганику и определять срок разложения тех или иных материалов. Экологическое просвещение осуществлялось в ходе увлекательной игры, которая, по словам организаторов, была направлена на воспитание осознанного обращения с отходами и на формирование знаний об экологии.

Как путешествуют наши отходы

В первую очередь ребята познакомились с работой регоператора и компании по переработке и отходов. Стоит отметить, что школьники легко справились с вопросом о том, чем отличается обычный мусор от отходов, а вот куда попадает мешок с твердыми коммунальными отходами (ТКО) и зачем нужна реформа по обращению с ТКО — знают не все.

TagilCity.ru

С помощью видео, картинок и фото пресс-секретарь компании «Рифей» Сергей Трупанов показал, куда отправляются отходы, которые попадают в контейнеры. Также школьники в ходе диалога выяснили, как важно не ставить машины на пути мусоровоза, чем отличается спецтехника с боковой и задней загрузкой и почему нельзя складировать строительный мусор или резиновые шины на контейнерных площадках.

TagilCity.ru

Главный вопрос — Зачем нужны мусоросортировочные работы? — привлек внимание школьников больше всего. Представитель от «Облкоммунэнерго» Екатерина Мезенцева смогла наглядно и просто объяснить юным тагильчанам, зачем в Тагиле строят новый полигон и завод. Возвышающиеся до крон деревьев свалки с ТКО и проезжающую по спрессованному мусору спецтехнику дети увидели на видео с места событий. Далее последовал ролик о мусоросортировочном заводе, способном устранить хаотичные свалки, загрязняющие город.

TagilCity.ru

И, казалось бы, для сохранения экологии и планеты, как выражаются ребята, нужно совсем немного — научиться разделять органические и неорганические отходы. «Вторсырье скомпонуют в удобную для компании-переработчика форму, а органика превратится в безопасный техногрунт» — следует из красочного ролика. И вот, после виртуального строительства мусоросортировочного завода и полигона, анимационный город освобождается от завалов мусора, а сортировка и вторичная переработка приостанавливает глобальное замусоривание планеты.

Сколько разлагаются подгузники, батарейки и жевательная резинка

После теоретической части ребята приступили к заданиям. Пять команд с придуманными в тематике экоквиза названиями — «Эколята», «Органика и неорганика», «Экологи», «Экологичные бебрики» и «Лунтики» — приступили к первому испытанию. Задача — сопоставить отходы и то количество лет, в течение которых они разлагаются.

Батарейки — 250? Нет, пиши, что 10. Железные банки — тысячу лет? Жевательная резинка? А сколько она разлагается? рассуждали в ходе мозгового штурма воспитанники.

TagilCity.ru

Оказалось, что для расщепления детским подгузникам требуется от 200 до 500 лет, одна батарейка исчезнет только через 100 лет, но при этом загрязнит тяжелыми металлами землю, а жевательная резинка, брошенная на тротуар, самоликвидируется через 30 лет.

Планета грустит, а вы же умрете

В ходе следующего задания ребята придумывали экологические листовки с призывами бережно относится к окружающей среде и осознанно избавляться от отходов. «Эколята» призвали всех беречь планету. «Экологи» напомнили, что Земля — это дом, а загрязняя его, мы приближаем гибель всего живого.

«Лунтики» сопоставили зеленую лужайку с грязным город и мусором. «Органика — неорганика» обратилась к жителям Нижнего Тагила с просьбой сохранить город чистым еще 500 лет, а «Экологичные бебрики» попросили тагильчан выкидывать мусор в его дом (мусорный контейнер).

TagilCity.ru

Пластиковую бутылку — в футболку

На третьем этапе игры школьники перечислили виды отходов и подчеркнули те, которые можно переработать повторно. Так, картон пригодится для поделки, говорит один из воспитанников. Стекло можно нагреть и использовать повторно, добавила школьница.

А из бутылок получается отличная одежда: штаны, футболки и платья, сказала представительница «Эколят».

TagilCity.ru

В доказательство данных слов школьники посмотрели ролик про семью Ивановых. В среднем четыре домочадца выкидывают 664 пластиковые бутылки в год. Если же сортировать мусор, говорит диктор, получится 21 рюкзак для сына, 11 пар кроссовок для дочки, 73 футболки для папы и 70 платьев для мамы.

TagilCity.ru

Одной ее капли хватит, чтобы испортить 25 литров воды

Итоговым испытанием стала игра «Смекалочка»: юные тагильчане угадывали материалы, которые были зашифрованы в картинках и вопросах от Екатерины Мезенцевой. Не обошлось и без шуток: на подсказку — ее изобрели китайцы — один из учеников сыронизировал про известный вирус, затем исправился и угадал бумагу.

Одна капля нефти испортит 25 литров воды, а особо опасное вещество, которое устойчиво к воздействию высоких температур и воды, — конечно, резина, отвечали воспитанники.

TagilCity.ru

По результатам конкурса первое место заняли «Экологичные бебрики», второе — «Экологи», третье разделили «Эколята» и «Органика и неорганика», а почетное четвертое завоевали «Лунтики». Все школьники получили фирменные призы и сертификаты и дипломы участников от организаторов.

TagilCity.ru

Сергей Трупанов отметил, что основная цель мероприятия — просветительская. С его слов, реформа по обращению с ТКО реализуется третий год, поэтому важно обучить подрастающее поколение основам сортировки.

Если через вот такие игровые материалы мы сможем рассказать, то уже в светлом будущем увидим другую картину: не будет таких вопросов, как «Это же мусор, я и выкидываю». Всем будет понятно, что я выкидываю и куда. Наша задача в этом заключается. Сегодня она была достигнута — ребята с удовольствием поиграли и поделятся с одноклассниками и родителями своими впечатлениями и знаниями, говорит он.

Начальник по работе со СМИ от «Облкоммунэнерго» Екатерина Мезенцева поделилась, что данное мероприятие они проводили в нескольких школах и центрах допобразования. И таким образом смогли привлечь к проблемам обращения с ТКО не только детей, но и их родителей, педагогов.

У нас после мероприятий педагоги попросили презентацию, чтобы в школах проводить во внеурочное время. Такое взаимодействие — когда есть педагоги, которые с детьми работают каждый день, а мы как практики знаем технические, технологические нюансы — более ценно и нам, представителям бизнеса, и детям, которые учатся, и педагогам, задача которых находить доступные форматы для того, чтобы это было интересно и полезно,подытожила работу Екатерина.

А педагог-организатор Станции Юных натуралистов Галина Еремина подчеркнула удобную и доступную подачу обучающего материала.

Игра является самой доступной формой формирования экологического воспитания детей. Ребята знакомятся с вопросами экологии и в частности с очень актуальной темой на сегодняшний день – утилизацией твердых коммунальных отходов. Игра очень интересная, доступная, проводим мы ее не в первый раз. И дети с большим удовольствием ее воспринимают. Спасибо огромное организаторам, сказала она.

Сюжеты:
ЭкологияЭксклюзивНижний Тагил
Материалы по теме:
детиэкологияшкольникиОблкоммунэнергоиграНижний ТагилРифей#3
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Мы в социальных сетях

Сетевое издание «TagilCity». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. ЭЛ № ФС 77-74136. Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест». Адрес: 109044, Москва г, вн.тер.г. муниципальный округ Таганский, ул Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14. Главный редактор: Логинова Александра Игоревна. Телефон редакции: 8(499) 110-58-85 или +7 (3435) 499-334. Электронный адрес: pressa@tagilcity.ru или ooopremmediainvest@gmail.com

яндекс.метрика
Рейтинг UralWeb
Регионы