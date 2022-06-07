Десять дней за май фиксировались превышения вредных веществ в Нижнем Тагиле

Десять дней за май фиксировались превышения вредных веществ в Нижнем Тагиле
Десять дней за май фиксировались превышения вредных веществ в Нижнем Тагиле
Сегодня, 10:10Здоровье и экологияИрина КириловаФото: TagilCity.ru
В мае 2022 года в Нижнем Тагиле 10 дней из 31 наблюдались превышения по вредным веществам. По данным замеров TagilCity.ru и УГМС, среди них сероводород, синильная кислота и диоксид азота.

Первые превышения наблюдались в районе железнодорожного вокзала 2 и 4 мая. Газоанализатор TagilCity.ru «Геолан-1П» уловил в воздухе превышение сероводорода в 2,5 раза.

Экопосты УГМС уловили сероводород впервые за месяц только 9 мая. Его концентрация на Тагилстрое составила 1,1 ПДК. 10 мая превышение в ночное время на той же станции достигло 2,8 ПДК.

11 мая прибор редакции у вокзала выявил содержание синильной кислоты в воздухе. Превышение ее концентрации составило 1,5 раза.

20 мая снова наблюдалось превышение сероводорода в воздухе Нижнего Тагила в районе железнодорожного вокзала. На этот раз в 3,75 раза.

23 мая пост УГМС на Тагилстрое зафиксировал концентрацию сероводорода в размере 1,1 ПДК. В тот же день редакция TagilCity.ru выявила превышение диоксида азота в воздухе в 1,5 раза.

24 мая снова на Тагилстрое УГМС выявил сероводород в размере 1,2 ПДК.

Последние превышения были зафиксированы службой и TagilCity.ru 27 мая. По данным первых, на Вагонке был превышен сероводород до 1,1 ПДК. А по информации редакции, в районе вокзала наблюдалось превышение диоксида азота в 1,5 раза.

Напомним, 94 из 182 дней в Нижнем Тагиле воздух был с превышениями, по данным замеров TagilCity.ru и УГМС. В среднем выбросы фиксировались каждый второй день. Редакция подвела итоги замеров собственного газоанализатора «Геолан-1П» и постов УГМС за полгода — с октября 2021 года по март 2022 года. Чаще всего превышения фиксировались на Сухоложском поселке. Второе место заняла Вагонка. На Тагилстрое и Красном Камне превышения фиксировались реже всего.

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