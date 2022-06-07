Клещи стали чаще кусать свердловчан

Клещи стали чаще кусать свердловчан
Клещи стали чаще кусать свердловчан
Сегодня, 17:13Здоровье и экологияФото: 1MI
Уже почти 21 тысяча человек пострадала от укусов клещей в Свердловской области, по данным на 6 июня.

Количество потерпевших от мелких заразных паукообразных существенно превышает показатели на этот же день в прошлые годы. Клещи впились в жертв уже в 66 муниципальных образованиях региона. Одиннадцать из них признаны зоной повышенного риска.

Среди антилидеров по соотношению количества укушенных на общее число жителей Слободо-Туринский и Байкаловский районы, Пышминский городской округ, сообщает Роспотребнадзор. А вот Екатеринбург не попадает в тревожный рейтинг. Нет в нем и Нижнего Тагила.

На 21 тысячу укушенных приходится более двухсот человек, кому потребовалась госпитализация. Они подхватили от членистоногих боррелиоз и энцефалит.

Сюжеты:
Новости УрФО
Материалы по теме:
летоРоспотребнадзоргоспитализацияклещборрелиозопасностьэнцефалит#2
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Мы в социальных сетях

Сетевое издание «TagilCity». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. ЭЛ № ФС 77-74136. Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест». Адрес: 109044, Москва г, вн.тер.г. муниципальный округ Таганский, ул Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14. Главный редактор: Логинова Александра Игоревна. Телефон редакции: 8(499) 110-58-85 или +7 (3435) 499-334. Электронный адрес: pressa@tagilcity.ru или ooopremmediainvest@gmail.com

яндекс.метрика
Рейтинг UralWeb
Регионы