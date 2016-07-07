Несмотря на запрет санврачей, лагерь «Салют» в Каменск-Уральском продолжал работу (ФОТО)

По материалам проверки Роспотребнадзора Каменский районный суд вынес решение о приостановлении работы детского лагеря «Салют». Администрация предписание не выполнила, и на момент проверки 4 июля в учреждении присутствовал 71 ребенок.

Все нарушения, обнаруженные ранее, остались неисправлеными. Отсутствовали данные медицинских осмотров сотрудников в полном объеме, были нарушения на пищеблоке, не обеспечена очистка сточных вод, расчистка территории проводилась некачественно, обнаружены нарушения в оборудовании спальных корпусов. Кроме того, в смывах, взятых на пищеблоке, выявлены неудовлетворительные результаты проб на кишечную палочку.

По мнению специалистов Роспотребнадзора санитарно – гигиеническое состояние объекта признано неудовлетворительным, что создает угрозу здоровью детей. Результаты комиссии направлены в администрацию г. Каменск-Уральского, отдел судебных приставов, Прокурору Каменского района, Правительство Свердловской области. Ситуация взята под контроль руководителем Управления РПН по Свердловской области Сергеем Кузьминым.