Новости
Аналитика
Обзоры
Карточки
Расследования
Интервью
Медиаланч
Мнения
Несмотря на запрет санврачей, лагерь «Салют» в Каменск-Уральском продолжал работу (ФОТО)
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
Вы нашли ошибку
Спасибо!
Сообщение отправлено.

Несмотря на запрет санврачей, лагерь «Салют» в Каменск-Уральском продолжал работу (ФОТО)

7 июля 2016, 14:55Здоровье и экология
Читайте
также
Как не стать жертвой мошенников в Нижнем Тагиле
Фотоподборка: Нижний Тагил - зеркальный
Срединедельный культобзор: «Всё в шоколаде»