Полицейские Екатеринбурга спасли раненого лисенка (ФОТО, ВИДЕО)

3-месячного лисенка заметили около продуктового магазина жители Екатеринбурга. Животное бегало около людей, надеясь, что его угостят едой. Однако люди сами испугались маленького лиса.

Тогда лисенок отправился в другое место, чтобы найти себе еды. Но забежав в один из дворов, он застрял между гаражей, откуда не смог выбраться самостоятельно.

Жители уральской столицы позвонили в полицию и сообщили о маленьком лесном зверьке. Вскоре полицейским удалось найти попавшего в западню лисенка и освободить его. Вскоре животное попыталось убежать. Но прохожие помогли поймать лесного гостя.

Лисенка отправили в больницу. Как оказалось, он поранил лапку. Сейчас его здоровьем занимаются ветеринары. После лечения зверька вернут обратно в лес, пишет «Комсомольская правда-Урал».

Фото, видео: МВД России по Свердловской области, Комсомольская правда-Урал