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Полицейские Екатеринбурга спасли раненого лисенка (ФОТО, ВИДЕО)
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Полицейские Екатеринбурга спасли раненого лисенка (ФОТО, ВИДЕО)

7 июля 2017, 17:50Здоровье и экология
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