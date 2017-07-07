Прокуратура проверит изготовителя вафли с шурупом: проверка поставщика завершилась в Нижнем Тагиле (ФОТО)

Компания-поставщик «Эдем» является связующим звеном между изготовителем и детским садом.

Нами была выставлена претензия поставщику. Сейчас они ведут своё параллельное расследование того, каким образом это всё произошло. Однако у них также нет шурупов на производстве сообщили редакции TagilCity.ru в ООО «Эдем».

Оба расследования велись параллельно, однако завершено пока только одно.

Что касается нас и вафель, которые мы возим – мы возим только запечатанные коробки. Нами упаковка вскрыта не была, все декларации, все входящие документы и сроки нами соблюдены. Что касаемо нас, то по своим договорным обязательствам мы услугу предоставляли в полном объёме и качественно рассказала представитель поставщика.

В процессе внутреннего расследования были проверены все этапы поставки кондитерских изделий.

Нами было проведено внутреннее расследование. Были опрошены и товаровед, который занимается закупом, и кладовщики. Упаковка вскрыта не была, то есть без нарушения тарной целостности товар был доставлен в детское дошкольное учреждение, что кладовщики детского сада подтверждают поделились результатами проверки в компании-поставщике «Эдем».

Напомним, причиной проверок стал найденный шуруп в вафле, которую выдали на полдник ребёнку в одном из детских садов Нижнего Тагила.