Работа отделения медико-социальной помощи направлена на сохранение и укрепление здоровья детей, которые находятся в социально-опасном положении или трудной жизненной ситуации. В состав отделения входят соцработники и медицинские психологи.

Чаще всего причиной неблагополучия семей, попавших на учет, являются проблемы родителей с различными зависимостями, которые впоследствии становятся проблемами их детей. Если в доме нет самой простой аптечки с жаропонижающими, антигистаминными, кровоостанавливающими средствами, но зато в холодильнике охлаждается не одна бутылка с алкоголем, а в комнате, вместо воздуха, сигаретный дым — это повод приглядеться к родителям, отмечают в Детской городской больнице.

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Главный врач ДГБ Нижнего Тагила Дмитрий Клейменов рассказал, какую помощь отказывает отделение:

медико-социальное сопровождение;

санитарно-просветительская работа с родителями;

консультации по социальным вопросам – оформление документов, пособий, оформление опеки и т.д;

оказание психологической помощи семьям;

оказание помощи подросткам, находящихся в суицидоопасном состоянии;

информационно-просветительская работа в образовательных учреждениях, направленная на формирование здорового образа жизни;

оказание благотворительной и социальной помощи семьям, находящимся в трудной жизненной ситуации.

Информацию о детях в таких семьях специалисты чаще получают от участковых врачей, но сигналы могут поступать из учреждений различного уровня.

Выявление идет на всех этапах. Это могут быть органы опеки, образовательные учреждения. Сведения о детях в неблагополучных семьях передаются в отделение. Уже там специалисты решают вопрос о дополнительном патронаже семей, проверяют выполнение назначенного лечения, своевременную вакцинацию,рассказал TagilCity.ru Дмитрий Клейменов.

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В некоторых случаях для профилактики привлекают других профильных специалистов. Например, для несовершеннолетних мам нередко требуется помощь психолога для преодоления послеродового синдрома. Также в этом случае нужен и соцработник для консультирования в получении документов, оформлении пособий и материальной помощи.

При выявлении нарушений используются различные меры, вплоть до изъятия ребенка в медучреждение по судебному решению. Но сейчас политика такая, что мы, по возможности, все-таки сохраняем детей в семье, какая бы она не была. Выбирается мягкое воздействие, мы пытаемся уговорить родителей показать ребенка врачу,отметил Дмитрий Клейменов.

В качестве примера главврач тагильской ДГБ привел случай, когда ребенка с тяжелой анемией изъяли в больницу через суд. Его родители при этом утверждали, что ребенок здоров и отказывались от госпитализации.

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Также на временный учет в отделение медико-социальной помощи ставятся семьи, где идет процесс оформления опеки над детьми, чьи родители уклоняются от обязанности воспитания. Это позволяет специалистам ускорить прохождение медицинской комиссии в рамках сбора документов предполагаемыми опекунами.

Но одной медициной этот вопрос не решить. Нужна помощь каких-либо служб в трудоустройстве таких родителей, если они не работают, а также их социальная адаптация. Мы работаем в первую очередь на снижение детской смертности,считает главврач ДГБ.

В период ограничительных мер из-за пандемии коронавируса специалисты медико-социальной помощи также помогали детям, состоящим на учете, — оказывали сопровождение на общий анализ крови, на осмотр педиатром, занимались выпиской льготных рецептов.

Специалисты отделения стараются поддерживать тесную связь с другими субъектами профилактики. Это позволяет решать проблемы семей, состоящих на учете, комплексно и внутри отделения, что способствует оперативному разрешению возникающих вопросов, отмечают в больнице.