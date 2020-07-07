Куйвашев рассказал об увеличении числа вызовов скорой помощи в Свердловской области
Сегодня, 21:52Здоровье и экологияФото: Официальный сайт губернатора Свердловской области
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В Свердловской области в два раза за месяц выросло количество вызовов скорой помощи. Об этом рассказал на своей странице в Instagram губернатор региона Евгений Куйвашев.
Сюжеты: Коронавирус
По словам губернатора, в мае число вызовов скорой помощи равнялось 5 040, в июне это число достигло 9 347. Соответственно количество вызовов увеличилось на 85%. Но Куйвашев отметил, что ситуация с заболеваемостью коронавирусом в регионе находится на контроле.
Сегодня в Свердловской области было зафиксировано 226 случаев заражения коронавирусом. Замгубернатора региона Павел Креков рассказал, что 70% заболевших заразились от родных и друзей. Также, по его словам, в ближайшие три дня будет увеличено число коек для больных COVID-19.
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