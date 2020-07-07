Куйвашев рассказал об увеличении числа вызовов скорой помощи в Свердловской области

По словам губернатора, в мае число вызовов скорой помощи равнялось 5 040, в июне это число достигло 9 347. Соответственно количество вызовов увеличилось на 85%. Но Куйвашев отметил, что ситуация с заболеваемостью коронавирусом в регионе находится на контроле.

Сегодня в Свердловской области было зафиксировано 226 случаев заражения коронавирусом. Замгубернатора региона Павел Креков рассказал, что 70% заболевших заразились от родных и друзей. Также, по его словам, в ближайшие три дня будет увеличено число коек для больных COVID-19.