Павел Креков рассказал о самом распространённом способе заражения COVID-19
Сегодня, 21:26Здоровье и экологияФото: Официальный сайт губернатора Свердловской области
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Замгубернатора Свердловской области Павел Креков рассказал, что 70% заболевших коронавирусом заразились от родных и друзей. Об этом он рассказал сегодня на брифинге.
Сюжеты: Коронавирус
По словам Крекова, чтобы не заболеть, следует уменьшить число контактов и использовать меры профилактики. Также он отметил, что на данный момент число выздоровевших превышает количество больных. По его словам, сейчас в число выздоровевших попадают только те, кто имел симптоматику COVID-19.
Также замгубернатора рассказал, что во всех больницах Екатеринбурга используют единый программный продукт, позволяющий оперативно обмениваться информацией о количестве инфицированных. Это позволяет избежать повторений.
Напомним, сегодня Креков заявлял о том, что в ближайшие дни в медучреждениях увеличат количество коек для больных COVID-19.
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