Павел Креков рассказал о самом распространённом способе заражения COVID-19

По словам Крекова, чтобы не заболеть, следует уменьшить число контактов и использовать меры профилактики. Также он отметил, что на данный момент число выздоровевших превышает количество больных. По его словам, сейчас в число выздоровевших попадают только те, кто имел симптоматику COVID-19.