Рекордная цифра: в ОКБ № 1 Екатеринбурга COVID-19 подтвержден почти у 140 сотрудников

Данное количество зараженных учитывается за май–июнь. Оно является рекордным среди всех больниц Свердловской области.

Главный врач медучреждения Игорь Трофимов подтвердил информацию. Он отметил, что цифра близка к верной, а также, что 92 сотрудника уже выздоровели и продолжили работу.

По словам главврача, сейчас на карантине находятся три отделения больницы. Они должны приступить в работе уже на этой недели.

140 зараженных в одной больнице является рекордным показателем для Екатеринбурга, так как ранее фиксировалось всего 90 случаев в ЦГКБ № 1, причем только около двух десятков из них — это врачи.