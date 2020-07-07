Рекордная цифра: в ОКБ № 1 Екатеринбурга COVID-19 подтвержден почти у 140 сотрудников
В областной клинической больнице № 1, расположенной в Екатеринбурге, коронавирусом заразились около 140 сотрудников, пишет Ура.ру со ссылкой на источник в сфере здравоохранения.
Данное количество зараженных учитывается за май–июнь. Оно является рекордным среди всех больниц Свердловской области.
Главный врач медучреждения Игорь Трофимов подтвердил информацию. Он отметил, что цифра близка к верной, а также, что 92 сотрудника уже выздоровели и продолжили работу.
По словам главврача, сейчас на карантине находятся три отделения больницы. Они должны приступить в работе уже на этой недели.
140 зараженных в одной больнице является рекордным показателем для Екатеринбурга, так как ранее фиксировалось всего 90 случаев в ЦГКБ № 1, причем только около двух десятков из них — это врачи.
Напомним, уже в течение недели в регионе фиксируется ежедневно более 200 случаев заболевания коронавирусом. По последним данным число заболевших превысило 14,5 тысяч человек.