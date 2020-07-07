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#300лет
В Нижнем Тагиле на Вагонке заменили больше 300 контейнеров для сбора ТКО
Сюжеты:
Нижний ТагилНациональные проекты 2019-2024Коронавирус
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В Нижнем Тагиле на Вагонке заменили больше 300 контейнеров для сбора ТКО

Сегодня, 15:14Здоровье и экологияФото: ООО «Компания «Рифей»
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