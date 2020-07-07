В Нижнем Тагиле на Вагонке заменили больше 300 контейнеров для сбора ТКО

В первую очередь были оборудованы места, в которых старые контейнеры испорчены так, что пользоваться ими в дальнейшем затруднительно.

Это неудивительно, ведь срок службы некоторых из них превышен в несколько раз. Кроме этого, большое внимание сейчас уделяется контейнерным площадкам: управляющим компаниям направлено уведомление о необходимости их модернизировать, оборудовать скатами или пандусами, рассказал директор компании Федор Потапов.

С начала 2020 года региональным оператором осуществляется закупка исключительно пластиковых контейнеров, имеющих емкость 1,1 кубометра, соответствующие современным европейским стандартам. После установки на контейнерную площадку они передаются в безвозмездное пользование управляющим компаниям, если все условия эксплуатации соблюдаются, то такие контейнеры служат дольше металлических.

Кроме того, в рамках экологической реформы органы местного самоуправления Нижнего Тагила оборудуют контейнерные площадки для сбора ТКО, которые оснащаются необходимым числом баков. В общей сложности с начала 2020 года, не считая масштабного обновления в Дзержинском районе, было установлено 29 контейнеров.