В свердловском оперштабе рассказали о количестве людей с антителами к коронавирусу
Сегодня, 18:15Здоровье и экологияФото: pixabay.com
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В оперативном штабе Свердловской области рассказали о результатах тестирования на наличие антител к коронавирусу. По словам заместителя губернатора Свердловской области Павла Крекова, доля людей, которые имеют их, составляет меньше 10%.
Сюжеты: Коронавирус
Он отметил, что сейчас людей активно исследуют, многие сами заказывают подобные анализы в платных клиниках, а также бесплатно проводило тесты Управление Роспотребнадзора. В общей сложности, из всех, кто сдал анализы, антитела обнаружены у 7% человек. При этом исследования продолжаются. Они позволяют выявить процент тех, кто перенес заболевание.
Также Креков рассказал, что количество бессимптомных пациентов уменьшается и больше становится тех, у кого проявляются различные формы. Он добавил, что становится больше пациентов, у которых болезнь протекает в средней и тяжелой форме, в том числе и пациентов на ИВЛ.
Напомним, на бесплатное тестирование Роспотребнадзора записались около 15 тысяч человек.
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