В свердловском оперштабе рассказали о количестве людей с антителами к коронавирусу

Он отметил, что сейчас людей активно исследуют, многие сами заказывают подобные анализы в платных клиниках, а также бесплатно проводило тесты Управление Роспотребнадзора. В общей сложности, из всех, кто сдал анализы, антитела обнаружены у 7% человек. При этом исследования продолжаются. Они позволяют выявить процент тех, кто перенес заболевание.

Также Креков рассказал, что количество бессимптомных пациентов уменьшается и больше становится тех, у кого проявляются различные формы. Он добавил, что становится больше пациентов, у которых болезнь протекает в средней и тяжелой форме, в том числе и пациентов на ИВЛ.