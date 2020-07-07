В Свердловской области число заболевших COVID-19 превысило 14,5 тысяч человек
Сегодня, 12:47Здоровье и экологияФото: pixabay.com/
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За последние сутки в Свердловской области было подтверждено 226 случаев заболевания коронавирусом. Об этом сообщает оперативный штаб.
Сюжеты: Коронавирус
В общей сложности инфекция выявлена у жителей 32 населенных пунктов региона, в том числе и Нижнего Тагила.
Так, в регионе с начала пандемии подтверждено 14 529 случаев заболевания коронавирусом.
Отмечается, что состояние 160 человек оценивается как тяжелое, еще 702 пациента находятся в состоянии средней тяжести.
Из больниц по выздоровлению было выписано 284 человека, а всего вылечено 8726 пациентов.
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