В Свердловской области число заболевших COVID-19 превысило 14,5 тысяч человек

В общей сложности инфекция выявлена у жителей 32 населенных пунктов региона, в том числе и Нижнего Тагила.

Так, в регионе с начала пандемии подтверждено 14 529 случаев заболевания коронавирусом.

Отмечается, что состояние 160 человек оценивается как тяжелое, еще 702 пациента находятся в состоянии средней тяжести.