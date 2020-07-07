В Свердловской области подтверждено еще семь летальных случаев коронавируса
Сегодня, 12:53Здоровье и экологияФото: pixabay.com
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За минувшие сутки еще семь жителей Свердловской области скончались от коронавируса, сообщает оперативный штаб региона.
Сюжеты: Коронавирус
Таким образом, общее число смертей с начала пандемии достигло 138 человек.
Напомним, за сутки в регионе было подтверждено 226 случаев заболевания коронавирусной инфекцией, а всего заражено больше 14,5 тысяч человек. Кроме того, в связи с ростом заболеваемости ограничительные меры были продлены до 13 июля.
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