В Свердловской области в июне зафиксирован рекордный уровень смертности с начала года
Сегодня, 17:43Здоровье и экологияФото: 1m
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В июне количество скончавшихся в Свердловской области составило 5275 человек. По сравнению с предыдущими месяцами 2020 года это самый высокий показатель, сообщается на сайте Управления ЗАГС по региону.
Ранее рекордный рост был отмечен в январе. Тогда было зарегистрировано 5203 человека. В мае зарегистрировано на 744 смерти меньше — 4531.
В сравнении с июнем 2019 года, число смертей выросло на 934, а с июнем 2018 — на 505 человек, с июнем 2017 — на 537 случаев.
За первые пол года 2019 года скончалось на 359 человек больше. Так, число случаев в 2020 году составило 29 171, а в 2019 — 29 530.
При этом, отмечается, что возрос уровень рождаемости. В ЗАГСе зарегистрировано 3810 записей о рождении детей. Это также рекордный показатель по сравнению с предыдущими пятью месяцами года.
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