В Свердловской области в июне зафиксирован рекордный уровень смертности с начала года

Ранее рекордный рост был отмечен в январе. Тогда было зарегистрировано 5203 человека. В мае зарегистрировано на 744 смерти меньше — 4531.

В сравнении с июнем 2019 года, число смертей выросло на 934, а с июнем 2018 — на 505 человек, с июнем 2017 — на 537 случаев.

За первые пол года 2019 года скончалось на 359 человек больше. Так, число случаев в 2020 году составило 29 171, а в 2019 — 29 530.