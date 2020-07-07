За последние сутки коронавирус подтвержден еще у 24 тагильчан

Всего с начала пандемии было выявлено 700 случаев заражения инфекцией.

Напомним, что в Свердловской области было подтверждено 226 новы случаев заболевания. Так, общее количество случаев достигло больше 14,5 тысяч человек. Также зарегистрировано семь летальных исходов. Всего число скончавшихся составляет 138 человек.