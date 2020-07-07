За последние сутки коронавирус подтвержден еще у 24 тагильчан
Сегодня, 12:58Здоровье и экологияФото: pixabay.com
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В Нижнем Тагиле за прошедшие сутки было подтверждено еще 24 новых случаев заболевания коронавирусом. Об этом сообщает оперативный штаб региона.
Сюжеты: Нижний Тагил, Коронавирус
Всего с начала пандемии было выявлено 700 случаев заражения инфекцией.
Напомним, что в Свердловской области было подтверждено 226 новы случаев заболевания. Так, общее количество случаев достигло больше 14,5 тысяч человек. Также зарегистрировано семь летальных исходов. Всего число скончавшихся составляет 138 человек.
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