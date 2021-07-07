10 тонн китайских конфет изъято таможенниками на Урале

Кондитерские изделия не имели товаросопроводительных документов. На упаковках отсутствовала информация о составе и месте производства продукции. Страну происхождения удалось определить по штрих-коду. Руководство компании-поставщика также не представило подтверждающих документов на перемещаемые кондитерские изделия,пояснил заместитель начальника Уральского таможенного управления Михаил Пономарев.