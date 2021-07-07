10 тонн китайских конфет изъято таможенниками на Урале

10 тонн китайских конфет изъято таможенниками на Урале
10 тонн китайских конфет изъято таможенниками на Урале
Сегодня, 14:54Здоровье и экологияФото: Пресс-служба Уральского таможенного управления
Уральские таможенники пресекли нелегальный ввоз 10 тонн китайских конфет «Цветное яйцо» и «Ширин».

Вблизи российско-казахстанской границы в Троицком районе Челябинской области таможенники изъяли продукцию китайского производства, сообщает пресс-служба Уральского таможенного управления.

Согласно счету-фактуре в грузовом отсеке автомобиля находилась 21 тонна сушеного манго. В ходе таможенного досмотра выяснилось, что вес перевозимых сушеных фруктов гораздо меньше. Вместо манго таможенники выявили несколько десятков коробок с шоколадными конфетами из Китая весом 10,5 тонн.

Кондитерские изделия не имели товаросопроводительных документов. На упаковках отсутствовала информация о составе и месте производства продукции. Страну происхождения удалось определить по штрих-коду. Руководство компании-поставщика также не представило подтверждающих документов на перемещаемые кондитерские изделия,пояснил заместитель начальника Уральского таможенного управления Михаил Пономарев.

По товаросопроводительным документам продукция предназначалась для реализации в торговых точках Уральского региона.

Напомним, 29-летнего тагильчанина будут судить за незаконный оборот наркотиков. Он заказал запрещенные вещества из Китая и был задержан сотрудниками таможни при их получении.

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