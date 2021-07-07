Екатеринбурженка 1,5 года ждет трансплантации легких из-за отсутствия препарата

В России девять месяцев не регистрируют препарат Perfadex Plus. Препарат используется при перевозке органов для трансплантации. В связи с чем приостановлены операции по пересадке легких в Екатеринбурге.

Екатеринбурженка Вероника Соковнина не может получить операцию по трансплантации легких, сообщает Znak. Причиной является отсутствие с ноября 2020 года препарата в России, который используют при перевозке органов для пересадки. Ранее при перевозке органов использовался раствор Perfadex, но он был снят с производства в США. Вместо него стали выпускать Perfadex Plus с улучшенной формулой, но он до сих пор не прошел регистрацию в РФ. Новый препарат с 2018 года зарегистрировали в США, Европе, Прибалтике, Казахстане и Беларуси. Вот уже девять месяцев идет регистрация раствора. Чиновники перекладывают бумажки. Нам же остается только стараться дожить. Мы даже не просто ждем донора, мы ждем момента, когда можно начать ждать. Вчера врачам сообщили, что раствор не прошел испытания на токсичность. Бумаги заполнены неверно и их нужно провести повторно за 50 дней, иначе все начнут сначала. И так регистрацию препарата тормозят почти год,пишет на своей странице в Instagram Вероника Соковнина. Со слов Вероники, врачи подтверждают, что операции приостановлены именно из-за отсутствия этого препарата. В листе ожидания на пересадку находится около 100 человек, за эти девять месяцев, по ее словам, умерли как минимум четыре человека, ожидавшие пересадку легких. Напомним, суд Ленинского района Екатеринбурга обязал областной Минздрав приобретать и обеспечивать ребенка-инвалида необходимым лекарством, не имеющим регистрации на территории России. Суд обязал Минздрав Свердловской области покупать лекарство для ребенка-инвалида

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