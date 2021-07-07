Источники выбросов в Нижнем Тагиле проверит Росприроднадзор

Нижний Тагил, Челябинск и Магнитогорск входят в программу «Чистый воздух» нацпроекта «Экология». В сообщении на сайте Кремля сказано, что также необходимо провести проверку и в других городах, входящих в федеральный проект.
Отмечается, что поручение сделано в связи с прямой линии президента, на которой житель Омска заявил, что не видит никакого эффекта от программы «Чистый воздух».
Напомним, с 26 июня по 2 июля станции мониторинга загрязнения атмосферного воздуха ФГБУ «Уральское УГМС» в Нижнем Тагиле фиксировали превышение формальдегида до 1,8 ПДК.