Источники выбросов в Нижнем Тагиле проверит Росприроднадзор

Источники выбросов в Нижнем Тагиле проверит Росприроднадзор
Источники выбросов в Нижнем Тагиле проверит Росприроднадзор
Вчера, 21:51Здоровье и экологияФото: 1mediainvest.ru
Определить, по каким причинам происходят вредные выбросы в трех городах УрФО, до 15 ноября должна глава Росприроднадзора Светлана Радионова. Соответствующее поручение дал президент России Владимир Путин.

Нижний Тагил, Челябинск и Магнитогорск входят в программу «Чистый воздух» нацпроекта «Экология». В сообщении на сайте Кремля сказано, что также необходимо провести проверку и в других городах, входящих в федеральный проект.

Отмечается, что поручение сделано в связи с прямой линии президента, на которой житель Омска заявил, что не видит никакого эффекта от программы «Чистый воздух».

Напомним, с 26 июня по 2 июля станции мониторинга загрязнения атмосферного воздуха ФГБУ «Уральское УГМС» в Нижнем Тагиле фиксировали превышение формальдегида до 1,8 ПДК.

Сюжеты:
Экология Нижнего ТагилаНижний Тагил
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