Партию однокомпонентной вакцины «Спутник Лайт» получит Свердловская область

Он также подчеркнул, что помимо «Спутника» в ближайшие поставки в регион включены около пяти тысяч доз вакцины «КовиВак», которая была разработана Федеральным научным центром исследований имени М. П. Чумакова. На вопрос, когда необходимо проходить ревакцинацию, замгубернатора сказал, что примерно раз в полгода. Также не существует разницы между вакцинацией и ревакцинацией.