Партию однокомпонентной вакцины «Спутник Лайт» получит Свердловская область

Партию однокомпонентной вакцины «Спутник Лайт» получит Свердловская область
Партию однокомпонентной вакцины «Спутник Лайт» получит Свердловская область
Вчера, 20:23Здоровье и экологияФото: 1mediainvest.ru
Планируется, что до конца июля в Свердловскую область прибудет первая партия однокомпонентной вакцины «Спутник Лайт». Данный препарат удобен для ревакцинации.

По словам заместителя губернатора Свердловской области Павла Крекова, вакцина уже вышла в оборот, однако на данный момент она находится на заключительной стадии клинических испытаний.

Есть более жесткие требования, связанные с постановкой этой вакцины,в ходе брифинга сказал Павел Креков.

Он также подчеркнул, что помимо «Спутника» в ближайшие поставки в регион включены около пяти тысяч доз вакцины «КовиВак», которая была разработана Федеральным научным центром исследований имени М. П. Чумакова. На вопрос, когда необходимо проходить ревакцинацию, замгубернатора сказал, что примерно раз в полгода. Также не существует разницы между вакцинацией и ревакцинацией.

Напомним, в Свердловской области ожидается введение системы допуска граждан в кафе, рестораны и на массовые мероприятия по QR-кодам.

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Коронавирус
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