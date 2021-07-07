Партию однокомпонентной вакцины «Спутник Лайт» получит Свердловская область

По словам заместителя губернатора Свердловской области Павла Крекова, вакцина уже вышла в оборот, однако на данный момент она находится на заключительной стадии клинических испытаний.
Есть более жесткие требования, связанные с постановкой этой вакцины,в ходе брифинга сказал Павел Креков.
Он также подчеркнул, что помимо «Спутника» в ближайшие поставки в регион включены около пяти тысяч доз вакцины «КовиВак», которая была разработана Федеральным научным центром исследований имени М. П. Чумакова. На вопрос, когда необходимо проходить ревакцинацию, замгубернатора сказал, что примерно раз в полгода. Также не существует разницы между вакцинацией и ревакцинацией.
Напомним, в Свердловской области ожидается введение системы допуска граждан в кафе, рестораны и на массовые мероприятия по QR-кодам.