Предписание о вакцинации всех сотрудников «Монетка» оспорила в суде Екатеринбурга

Предписание о вакцинации всех сотрудников «Монетка» оспорила в суде Екатеринбурга
Предписание о вакцинации всех сотрудников «Монетка» оспорила в суде Екатеринбурга
Вчера, 17:52Здоровье и экологияФото: 1mediainvest.ru
Торговая сеть «Монетка» доказала в суде Екатеринбурга, что не обязана прививать сотрудников организации против гриппа.

Обязанность обеспечить вакцинацию от гриппа всех сотрудников возложил на торговую сеть через предписание Роспотребнадзор в 2020 году, сообщает Ура.ру. С данным предписанием управляющая компания торговой сети «Монетка» была не согласна, о чем и подала заявление в арбитражный суд Свердловской области. Суд, рассмотрев все обстоятельства дела, признал предписание незаконным.

Возложение обязанностей по вакцинации сотрудников путем проведения профилактических прививок или оформления отказа не соответствует закону, указывается в постановлении Арбитражного апелляционного суда. Предписание Роспотребнадзора нарушает права и интересы коммерческой структуры, отмечено в нем.

В Роспотребнадзоре подали апелляцию, суд оставил ее без удовлетворения.

Напомним, коронавирус создал мощную базу для пересмотра отношения к здоровью людей и их работодателей. За отказ следить за своим здоровьем граждане будут нести большую ответственность и, скорее всего, материальную.

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