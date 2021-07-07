Предписание о вакцинации всех сотрудников «Монетка» оспорила в суде Екатеринбурга

Обязанность обеспечить вакцинацию от гриппа всех сотрудников возложил на торговую сеть через предписание Роспотребнадзор в 2020 году, сообщает Ура.ру. С данным предписанием управляющая компания торговой сети «Монетка» была не согласна, о чем и подала заявление в арбитражный суд Свердловской области. Суд, рассмотрев все обстоятельства дела, признал предписание незаконным.