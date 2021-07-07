Предписание о вакцинации всех сотрудников «Монетка» оспорила в суде Екатеринбурга

Обязанность обеспечить вакцинацию от гриппа всех сотрудников возложил на торговую сеть через предписание Роспотребнадзор в 2020 году, сообщает Ура.ру. С данным предписанием управляющая компания торговой сети «Монетка» была не согласна, о чем и подала заявление в арбитражный суд Свердловской области. Суд, рассмотрев все обстоятельства дела, признал предписание незаконным.
Возложение обязанностей по вакцинации сотрудников путем проведения профилактических прививок или оформления отказа не соответствует закону, указывается в постановлении Арбитражного апелляционного суда. Предписание Роспотребнадзора нарушает права и интересы коммерческой структуры, отмечено в нем.
В Роспотребнадзоре подали апелляцию, суд оставил ее без удовлетворения.
Напомним, коронавирус создал мощную базу для пересмотра отношения к здоровью людей и их работодателей. За отказ следить за своим здоровьем граждане будут нести большую ответственность и, скорее всего, материальную.