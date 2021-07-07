Трехкилограммовую опухоль удалили свердловчанке в день рождения в онкоцентре

Трехкилограммовую опухоль удалили свердловчанке в день рождения в онкоцентре
Трехкилограммовую опухоль удалили свердловчанке в день рождения в онкоцентре
Вчера, 19:11Здоровье и экологияФото: 1mediainvest.ru
Врачи онкоцентра и Госпиталя для ветеранов войн в Екатеринбурге спасли женщину, у которой была трехкилограммовая опухоль малого таза.

Операцию по удалению опухоли женщине в день ее рождения проводили пять опытных врачей, сообщает Е1. Операцию проводили поэтапно руководители отделений онкоурологии, центра онкогинекологии, заведующий отделением малоинвазивной хирургии, сердечно-сосудистый хирург при участии заведующего отделением анестезиологии и реанимации.

Началось у женщины все с боли внизу живота. Не обращая внимания на симптомы нездоровья в организме, она несколько месяцев надеялась, что боль сама собой пройдет. Боль не проходила, пришлось обратиться за помощью в больницу. Врачами было обнаружено, что у 68-летней пациентки помимо новообразования еще отказала почка, потому как оказался сдавленным мочеточник. Стабилизировав состояние женщины медики направили ее в онкоцентр, где диагностировали трехкилограммовую опухоль малого таза.

Еще несколько лет назад опухоли малого таза с такой распространенностью считались неоперабельными. Практически не поддавались лечению. Но, технический прогресс и рост мастерства хирургов разных специальностей, плюс современное оборудование, тесное взаимодействие крупнейших клиник региона сейчас позволяют нам бороться за жизнь пациентов даже в самых непростых ситуациях,рассказала руководитель центра онкогинекологии Елена Пашкова.

Операция прошла успешно. Пациентка быстро восстанавливается и готовится к следующему терапевтическому этапу. Дальше женщина будет проходить курс химиотерапии.

Напомним, пациента с 5-килограмовой опухолью размером с полноги успешно прооперировали онкологи в Свердловской области. Врачи смогли сохранить мужчине ногу, пораженную опасным новообразованием.

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