В кафе, рестораны и на массовые мероприятия свердловчане начнут ходить по QR-кодам

Система будет подтверждать прохождение вакцинации от коронавируса. Однако во время брифинга регионального оперштаба по борьбе с COVID-19 Креков подчеркнул, что введение данной системы не планируется в ближайшие дни. По его словам, если рост числа заболевших будет также фиксироваться в регионе, то система с кодами будет введена в любом случае.