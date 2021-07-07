В кафе, рестораны и на массовые мероприятия свердловчане начнут ходить по QR-кодам

В кафе, рестораны и на массовые мероприятия свердловчане начнут ходить по QR-кодам
В кафе, рестораны и на массовые мероприятия свердловчане начнут ходить по QR-кодам
Вчера, 20:13Здоровье и экологияФото: 1mediainvest.ru
Введение системы допуска граждан в кафе, рестораны и на массовые мероприятия по QR-кодам ожидается в Свердловской области. Соответствующий анонс сделал замгубернатора Павел Креков.

Система будет подтверждать прохождение вакцинации от коронавируса. Однако во время брифинга регионального оперштаба по борьбе с COVID-19 Креков подчеркнул, что введение данной системы не планируется в ближайшие дни. По его словам, если рост числа заболевших будет также фиксироваться в регионе, то система с кодами будет введена в любом случае.

Целый ряд стран Европы абсолютно нормально перешел на использование QR-кодов при посещении ресторанов, клубов, музеев и других заведений,заявил Павел Креков.

Он не исключает того, что спустя два месяца QR-коды станут для жителей региона чем-то обыденным.

Напомним, екатеринбуржцам, которые переболели COVID-19, стали приходить QR-коды и сертификаты об иммунизации. В письме говорится, что сертификат электронный и срок его действия — полгода.

Сюжеты:
Коронавирус
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