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25 детей в Свердловской области являются носителями ВИЧ-инфекции
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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25 детей в Свердловской области являются носителями ВИЧ-инфекции

Сегодня, 10:20Здоровье и экология
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