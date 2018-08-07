25 детей в Свердловской области являются носителями ВИЧ-инфекции

Всего был выявлен 1751 случай. В регионе наблюдается снижение числа новых случаев заражением ВИЧ.

Годом ранее был выявлен 1821 заболевший, еще 36 детей до 14 лет имели ВИЧ-положительный статус. По данным Росстата, в первом квартале во всей России были зарегистрированы 20 849 человек с подтвержденным диагнозом ВИЧ.