25 детей в Свердловской области являются носителями ВИЧ-инфекции

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В 2018 году в Свердловской области нашли ВИЧ у 25 детей в возрасте до 14 лет.
Источник: «Екатеринбург в эфире»
Всего был выявлен 1751 случай. В регионе наблюдается снижение числа новых случаев заражением ВИЧ.
Годом ранее был выявлен 1821 заболевший, еще 36 детей до 14 лет имели ВИЧ-положительный статус. По данным Росстата, в первом квартале во всей России были зарегистрированы 20 849 человек с подтвержденным диагнозом ВИЧ.
Свердловская область занимает второе место по стране по показателю заболеваемости на 100 тысяч человек. Так, в регионе он составляет 1 тысяча 704 человека на 100 тысяч. При этом Свердловская область лидирует по абсолютному числу ВИЧ-инфицированных людей.
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