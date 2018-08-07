Свинокомплекс «Горноуральский» сливает отходы в прилегающие поля

Там более 40 тысяч поросят. Каждый день поросенку требуется 20 литров воды. Вот и считайте выход жидких отходов в день. Минимум 800 тысяч литров в день. Существующие отстойники и очистные с этими объемами, естественно, не справляются. Так что закидывается в очистные шланг, другой его конец цепляют к трактору и все идет в поля. Раньше шланг был только на 3 километра, теперь закупили дополнительные метры и сейчас могут тащить уже километров на 15, расширяют, так сказать, поле деятельности, сообщил активист движения «Экоправо».