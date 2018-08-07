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Свинокомплекс «Горноуральский» сливает отходы в прилегающие поля
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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642179 b

Свинокомплекс «Горноуральский» сливает отходы в прилегающие поля

Сегодня, 14:20Здоровье и экология
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