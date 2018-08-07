Свинокомплекс «Горноуральский» сливает отходы в прилегающие поля

Активисты движения «Экоправо» осуществили рейд в окрестностях Нижнего Тагила с целью проверки исполнения свинокомплексом «Горноуральский», входящим в состав группы компаний «Хороший вкус», судебных предписаний.
На фото и видео, предоставленных экологами, видно, что сотрудники фермы продолжают сливать отходы жизнедеятельности десятков тысяч свиней в поля.
После поступления жалобы от местных жителей свинокомплекс посетили с проверкой представители Россельхознадзора, Роспотребнадзора, природоохранной прокуратуры, прокуратуры области. По результатам проверки свиноферма получила штраф, но на сложившуюся ситуацию это никак не повлияло.
В конце июля 2018 года в дело вмешалась Генеральная прокуратура России. Судебный пристав-исполнитель ОСП по Ленинскому району Нижнего Тагила и Пригородному району УФССП по Свердловской области обязал руководство свинокомплекса отправлять отходы от разведения свиней на очистные сооружения.
Там более 40 тысяч поросят. Каждый день поросенку требуется 20 литров воды. Вот и считайте выход жидких отходов в день. Минимум 800 тысяч литров в день. Существующие отстойники и очистные с этими объемами, естественно, не справляются. Так что закидывается в очистные шланг, другой его конец цепляют к трактору и все идет в поля. Раньше шланг был только на 3 километра, теперь закупили дополнительные метры и сейчас могут тащить уже километров на 15, расширяют, так сказать, поле деятельности, сообщил активист движения «Экоправо».