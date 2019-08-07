В Свердловской области снизилась активность клещей

Всего с начала сезона от укусов клещей пострадали 31 тысяча свердловчан, среди них — 5,5 тысячи детей, в Екатеринбурге пострадали более 10 тысяч человек, среди них — 1,3 тысячи детей.

У 52 человек диагностирован клещевой энцефалит, боррелиоз подтвержден у 324 человек. В целом отмечается, что активность клещей в регионе пошла на спад.