В Свердловской области снизилась активность клещей
Сегодня, 09:47Здоровье и экологияФото: 1Mediainvest.ru
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В период с 30 июля по 5 августа в Свердловской области клещи покусали 197 человек, сообщает Роспотребнадзор по региону.
Всего с начала сезона от укусов клещей пострадали 31 тысяча свердловчан, среди них — 5,5 тысячи детей, в Екатеринбурге пострадали более 10 тысяч человек, среди них — 1,3 тысячи детей.
У 52 человек диагностирован клещевой энцефалит, боррелиоз подтвержден у 324 человек. В целом отмечается, что активность клещей в регионе пошла на спад.
С начала года от клещевого энцефалита привиты 215 тысяч человек.
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