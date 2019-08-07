В Свердловской области за месяц зарегистрировано 19 случаев вирусного менингита
Сегодня, 14:31Здоровье и экологияФото: 1Mediainvest.ru
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В период с 1 июля по 4 августа в Свердловской области зарегистрировано 193 случая заболевания энтеровирусными инфекциями, из них — 19 случаев заражения вирусным менингитом, сообщает Роспортебнадзор по региону.
87% заболевших — свердловчане до 17 лет, 38,7% — дети до двух лет. Основное число заболевших энтеровирусными инфекциями — жители Екатеринбурга (70%).
При этом отмечается, что 10 человек привезли заболевание из Турции, двое почувствовали себя плохо после прилета из Туниса. Специалисты сообщают, что пик заболеваемости традиционно приходится на август–сентябрь.
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