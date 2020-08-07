Депутат Балыбердин заявил о срыве сроков реабилитации Черноисточинского пруда

По его словам, сначала совместно с Минприроды Свердловской области депутаты доказывали в Росводресурсе, что необходимо выделить средства на проведение реабилитации. В результате ведомство все согласовало и направило документы в Министерство РФ.

Но оказалось всё не так гладко. И вот уже Минфин РФ тянет кота за хвост, откладывая принятие решения, неделя за неделей. […] Терпение лопнуло, откладывать дальше нет смысла. Отправил депутатский запрос на Министра финансов РФ с ходатайством о скорейшем выделении средств, написал депутат.