Потемнело как ночью: в Нижнем Тагиле прошёл мощный ливень

ЕДДС сообщило, что в ближайшие два-четыре дня, стоит также ожидать гроз, града и ливней. Местами в области пройдут сильные ливни, ветер до 27 метров в секунду, возможен крупный град. Так же возможно увеличение уровня воды в водоёмах, из-за чего повышается риск потопов.