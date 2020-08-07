Потемнело как ночью: в Нижнем Тагиле прошёл мощный ливень
Сегодня, 17:16Здоровье и экологияФото: 1MiMediainvest.ru
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В Нижнем Тагиле прошёл ливень, в результате которого улицы города вновь оказались затопленными.
Сюжеты: Эксклюзив, Нижний Тагил
Тагильчане в социальных сетях также сообщают о большом граде.
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ЕДДС сообщило, что в ближайшие два-четыре дня, стоит также ожидать гроз, града и ливней. Местами в области пройдут сильные ливни, ветер до 27 метров в секунду, возможен крупный град. Так же возможно увеличение уровня воды в водоёмах, из-за чего повышается риск потопов.
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