В Нижнем Тагиле число заболевших коронавирусом превысило 1,2 тысячи человек
Сегодня, 13:06Здоровье и экологияФото: pixabay.com
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В Нижнем Тагиле количество заболевших коронавирусом, по данным на 7 июля, составляет 1203 человека, сообщает оперативный штаб по Свердловской области.
Сюжеты: Нижний Тагил, Коронавирус
Так, за прошедшие сутки инфекция была выявлена у 16 горожан.
Напомним, в Свердловской области за сутки было подтверждено 180 новых случаев заболевания, а общее число зараженных достигло почти 22 тысячи человек. При этом число выздоровевших пациентов превысило 18,3 тысячи человек.
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