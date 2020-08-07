В Нижнем Тагиле число заболевших коронавирусом превысило 1,2 тысячи человек

Так, за прошедшие сутки инфекция была выявлена у 16 горожан.

Напомним, в Свердловской области за сутки было подтверждено 180 новых случаев заболевания, а общее число зараженных достигло почти 22 тысячи человек. При этом число выздоровевших пациентов превысило 18,3 тысячи человек.