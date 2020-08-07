В Нижнем Тагиле прокуратура назвала причины появления оранжевого облака от ЕВРАЗ НТМК

По словам Исакова, в конвертерном цехе НТМК были демонтированы пылегазоочистные установки, и не в полном объеме работала еще часть установок. Он отмечает, данное оборудование предназначено для того, чтобы улавливать вредные вещества в выбросах и частично осаждать их, чтобы они не попадали в атмосферу.

Кроме того, было установлено, что в конвертерном цехе оборудование работало без пылегазоочистных установок, в том числе во время неблагоприятных метеорологических условий (НМУ), то есть, во время штиля.

Также было проверено и коксохимическое производство.

На «Коксохиме» установлено, что за период май–июнь 2020 года неоднократно были зафиксированы не предумотренные технологией возгорания, в результате которых происходил несанкционированный выброс загрязняющих веществ. За период с мая по июнь возгорания были зафиксированы пять раз. В последний раз это было 10–11 июня. На коксовой батарее происходили возгорания, как раз примерно в это время, над городом была зафиксирована оранжевая дымка объяснил TagilCity.ru Денис Исаков.

Еще одним выявленным нарушением является то, что на границах промплощадки предприятий были зафиксированы факты превышения предельно-допустимой концентрации оксида углерода или «оксида углерода» в 1,4 раза.

Касательно превышения ПДК по формальдегиду в июне и июле, прокурор пояснил, что они могут быть не связаны с выявленными нарушениями. Однако нарушения могут повлечь за собой превышение концентрации вредных веществ в воздухе.

Любые несанкционированные выбросы из-за остановленного пылегазоочистного оборудования и его демонтажа увеличивают вклад в общее количество выбросов в атмосферу в городе. Они могут влечь за собой превышение любых вредных веществ выбрасываемых предприятиями, рассказал Денис Исаков.

Он добавил, что пока проверка находится на завершающей стадии и по ее результатам будут приняты меры прокурорского реагирования. В частности, внесено представление об устранении нарушений руководителю АО ЕВРАЗ-НТМК, а также будет решен вопрос о привлечении ответственных должностных лиц к административной ответственности за нарушения.

В начале июня тагильчане пожаловались на дымку и едкий запах сразу в нескольких районах города. Они назвали это явление «оранжевым небом». Жители города отмечали, что после выхода на улицу у них начинался кашель, чихание и неприятные ощущения в носоглотке. В ФГБУ «Уральское УГМС» сообщали, что пробы воздуха отобраны и направлены на исследование, но результаты в итоге не были обнародованы.