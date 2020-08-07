В Свердловской области число зараженных COVID-19 достигло почти 22 тысячи человек

Больше всего случаев подтверждено в Екатеринбурге — 112 человек. Всего за время пандемии инфекция была выявлена у 21 905 человек.

Отмечается, что состояние 112 пациентов расценивается как тяжелое, из них 60 подключены к аппаратам ИВЛ. Количество пациентов средней тяжести составляет 231 человек.

Из больниц по выздоровлению выписано 90 человек. Всего от коронавируса излечились 18 314 человек.

Также зарегистрировано восемь новых летальных случаев. Всего инфекция унесла жизни 315 свердловчан.