В Свердловской области число зараженных COVID-19 достигло почти 22 тысячи человек
В Свердловской области за сутки подтверждено еще 180 случаев заболевания коронавирусом, сообщает оперативный штаб региона.
Больше всего случаев подтверждено в Екатеринбурге — 112 человек. Всего за время пандемии инфекция была выявлена у 21 905 человек.
Отмечается, что состояние 112 пациентов расценивается как тяжелое, из них 60 подключены к аппаратам ИВЛ. Количество пациентов средней тяжести составляет 231 человек.
Из больниц по выздоровлению выписано 90 человек. Всего от коронавируса излечились 18 314 человек.
Также зарегистрировано восемь новых летальных случаев. Всего инфекция унесла жизни 315 свердловчан.
В России за последние сутки оперативный штаб подтвердил 5,2 тысячи случаев заболевания коронавирусом. Таким образом, общее число зараженных составляет более 877,1 тысячи человек. За сутки из больниц по выздоровлению было выписано более 7,2 тысяч человек. Также подтверждено 119 новых летальных случаев. Всего от инфекции скончались более 14,7 тысяч россиян.