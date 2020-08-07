ЗАГС Свердловской области перестал ежемесячно оглашать статистику смертности

ЗАГС Свердловской области теперь будет формировать отчет по статистике один раз в три месяца. Причину в ведомстве не назвали. До июля месяца данные выкладывались на официальном сайте ежемесячно.

Ссылаясь на неофициальный источник, издание сообщило, что такой режим формирования статистики введён потому что средства массовой информации искажают и неверно интерпретируют полученную статистическую информацию.