ЗАГС Свердловской области перестал ежемесячно оглашать статистику смертности
Сегодня, 18:33Здоровье и экологияФото: Официальный сайт Управления ЗАГС Свердловской области
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ЗАГС Свердловской области теперь будет оглашать статистику по смертности один раз в квартал, сообщает E1.
ЗАГС Свердловской области теперь будет формировать отчет по статистике один раз в три месяца. Причину в ведомстве не назвали. До июля месяца данные выкладывались на официальном сайте ежемесячно.
Ссылаясь на неофициальный источник, издание сообщило, что такой режим формирования статистики введён потому что средства массовой информации искажают и неверно интерпретируют полученную статистическую информацию.
Ранее в Нижнем Тагиле за июль уже был зафиксирован повысившийся уровень смертности. А по данным на 30 июля, про увеличению уровня смертности из-за коронавируса, Свердловская область на первом месте среди остальных регионов Уральского федерального округа.
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