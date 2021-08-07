РЭО предложил экологичные альтернативы упаковкам

РЭО предложил экологичные альтернативы упаковкам
РЭО предложил экологичные альтернативы упаковкам
Сегодня, 14:43Здоровье и экологияФото: pxhere.com
Российский экологический оператор (РЭО) считает, что переход на биоразлагаемую упаковку повлечет сокращение объема трудноперерабатываемой упаковки. В РФ ее доля составляет до половины от общего объема ТКО.

В РЭО подготовили перечень из 28 товаров и видов упаковки, для которых требуется замена на более экологичные варианты. Этот список был направлен в качестве предложения Минпромторгу и Минприроды для согласования. Как считают активисты Гринписа, такую упаковку не смогут переработать и отправят на полигоны вследствие отсутствия единых стандартов, сообщает сайт 360tv.ru.

Как уточнил глава Российского экологического оператора Денис Буцаев, о переходе на биоразлагаемый пластик в предложении компании ничего не говорится. Руководитель РЭО отметил, что в его организации этот материал относят к вредным и никогда не высказывались в его поддержку.

«В России пока нет обязательных стандартов производства и маркировки биоразлагаемой упаковки, их разработка планируется, в том числе с участием РЭО», — пояснил он.

Как полагает Буцаев, из-за производства такой упаковки, возможно, увеличится спрос на целлюлозу, благодаря чему можно будет развивать направление выращивания технических культур в стране.

Комментируя опасения Гринписа, глава РЭО сказал, что переход к новому типу упаковки произойдет только в том случае, когда будет хватать мощностей для компостирования. Кроме этого, он рассказал, что в РЭО уже разработали программу по строительству соответствующих объектов.

В стратегии экономики замкнутого цикла по органике отмечается, что до 2030 года в России введут до 12,8 миллиона тонн мощностей по компостированию. Дополнительные отчисления от бизнеса в виде налогов составят более 1,9 млрд в год. Общая сумма инвестиций в отрасль по обращению с отходами составит около 300 миллиардов рублей.

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