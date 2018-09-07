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#домахорошо
Лесопромышленная компания задолжала Свердловской области за аренду 400 тыс. рублей
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Лесопромышленная компания задолжала Свердловской области за аренду 400 тыс. рублей

Сегодня, 10:30Здоровье и экология
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