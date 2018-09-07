Лесопромышленная компания задолжала Свердловской области за аренду 400 тыс. рублей

ООО «Лесопромышленная компания», занимает по договору аренды территорию площадью 49 673 га, расположенную в кварталах № 1-213 Баяновского участка Петропавловского участкового лесничества ГКУ «Карпинское лесничество». Компания имела задолженность по арендной плате перед бюджетом Свердловской области в размере свыше 400 тыс. рублей.

Кроме того, места рубок несвоевременно очищаются от остатков, имеются недорубы, установлен факт наличия невывезенной в установленные сроки древесины, складированной в штабеля объемом около 5 000 м3 . Данные нарушения создают угрозу пожарной безопасности на территории городского округа, нарушают право граждан на благоприятную окружающую среду и ее защиту от негативного воздействия, вызванного деятельностью хозяйствующего субъекта.

Прокуратура Североуральска вынесла представление в отношении руководителя ООО «Лесопромышленная компания» и направила иск в Североуральский городской суд с требованиями принять меры к очистке мест рубок от порубочных остатков, к вывозу древесины для восстановления окружающей среды.