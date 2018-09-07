Прививочная антигриппозная кампания стартовала в Нижнем Тагиле

Каждое лечебное учреждение в Нижнем Тагиле составило план по количеству пациентов, которые должны пройти вакцинацию. Например, в городской поликлинике №4 ожидается около 22,5 тысяч вакцин, из них на данный момент получены 10 тыс.

Особое внимание врачи будут уделять маленьким детям, школьникам, студентам, людям старше 60 лет и тем, у кого есть тяжёлые хронические заболевания.