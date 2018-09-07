Прививочная антигриппозная кампания стартовала в Нижнем Тагиле

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В Нижний Тагил поступила бесплатная вакцина против гриппа. Медики приглашают на прививки жителей города. Привиться необходимо в сентябре или октябре, до начала сезона эпидемий.
Сюжеты: Нижний Тагил
Каждое лечебное учреждение в Нижнем Тагиле составило план по количеству пациентов, которые должны пройти вакцинацию. Например, в городской поликлинике №4 ожидается около 22,5 тысяч вакцин, из них на данный момент получены 10 тыс.
Особое внимание врачи будут уделять маленьким детям, школьникам, студентам, людям старше 60 лет и тем, у кого есть тяжёлые хронические заболевания.
Как сообщает «Тагильский рабочий», в 2017 году число заболевших ОРВИ среди непривитых детей была выше в 6,6 раза, чем среди тех, кто поставил прививку. Медики отмечают, что вакцинацию необходимости провести до начала сезона эпидемии, то есть, в сентябре или октябре.
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