В Нижнем Тагиле за сутки с 6 на 7 сентября выявлено девять случаев заболевания коронавирусной инфекцией, сообщает оперативный штаб региона.

За время пандемии в Нижнем Тагиле насчитывается 1617 случаев заражения. По Свердловской области выявили 125 заразившихся за сутки, 61 человек выписан, умерли двое. Полная статистика за весь период насчитывает 26 163 случая заболевания коронавирусом, из них выписано 20364, скончалось 479 человек. В Свердловской области выявлено 125 случаев заболевания COVID-19

