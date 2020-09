В Нижнем Тагиле продлили предупреждение о первой степени опасности НМУ, сообщает ФГБУ «Уральское УГМС».

По словам синоптиков Уральского гидрометцентра, метеорологические условия, неблагоприятные для рассеивания вредных примесей в воздухе, сохранятся до 20.00 9 сентября. Напомним, что экстренное предупреждение было объявлено 4 сентября. Ранее ожидалось, что режим НМУ закончится 7 сентября.

