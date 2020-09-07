Тагильчанам расскажут о прививках от гриппа и правилах ношения масок

Тагильчанам расскажут о прививках от гриппа и правилах ношения масок

Сегодня, 14:17Здоровье и экологияPhoto: 1mediainvest.ru
В Нижнем Тагиле начала работу «горячая линия» по профилактике гриппа и ОРВИ, где специалисты ответят на все вопросы граждан, сообщает Управление Роспотребнадзора по Свердловской области.

Специалисты проинформируют население о том, где можно сделать прививку, как к ней правильно подготовиться и можно ли ее совмещать с другими вакцинами. Кроме того, сотрудники ведомства расскажут, как уберечь детей от простуды, о правилах использования медицинских масок, а также других мерах профилактики.

Работать линия будет до 12 октября в будние дни 8.30 до 17.00.

Граждане могут обратиться за консультацией по телефону 8-912-642-06-23.

Напомним, ранее Роспотребнадзор предупредил о том, что эпидемиологический порог заболеваемости ОРВИ в преддверии открытия школ был превышен. Специалисты выразили опасения, что после начала учебного года количество заболевших увеличится.

Stories:
Нижний Тагил
Related news:
гриппгорячая линияОРВИНижний Тагил
Found a typo in the text? Select it and press ctrl + enter
Читайте также
Износ котельной 100%. Жители Новоасбеста со страхом ждут наступления холодов
Топ-100 влиятельных персон Нижнего Тагила
«Гордость берет за свой город». Истории трудовых династий Нижнего Тагила
We in social networks

Сетевое издание «TagilCity». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 23.11.2018 г. ЭЛ № ФС 77-74136. Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест». Адрес: 127018, г. Москва, ул. Полковая, д.3, стр.4, эт.4, пом. I, комн. 1. Главный редактор: Суворова Ю.Д. Телефон редакции: 8 (499) 290-52-20 или +7 (3435) 499-334. Электронный адрес: pressa@tagilcity.ru или ooopremmediainvest@gmail.com

яндекс.метрика
Рейтинг UralWeb
Регионы