Тагильчанам расскажут о прививках от гриппа и правилах ношения масок

Специалисты проинформируют население о том, где можно сделать прививку, как к ней правильно подготовиться и можно ли ее совмещать с другими вакцинами. Кроме того, сотрудники ведомства расскажут, как уберечь детей от простуды, о правилах использования медицинских масок, а также других мерах профилактики.