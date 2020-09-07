Тагильчанам расскажут о прививках от гриппа и правилах ношения масок

Специалисты проинформируют население о том, где можно сделать прививку, как к ней правильно подготовиться и можно ли ее совмещать с другими вакцинами. Кроме того, сотрудники ведомства расскажут, как уберечь детей от простуды, о правилах использования медицинских масок, а также других мерах профилактики.
Работать линия будет до 12 октября в будние дни 8.30 до 17.00.
Граждане могут обратиться за консультацией по телефону 8-912-642-06-23.
Напомним, ранее Роспотребнадзор предупредил о том, что эпидемиологический порог заболеваемости ОРВИ в преддверии открытия школ был превышен. Специалисты выразили опасения, что после начала учебного года количество заболевших увеличится.