Тагильчанам расскажут о прививках от гриппа и правилах ношения масок

В Нижнем Тагиле начала работу «горячая линия» по профилактике гриппа и ОРВИ, где специалисты ответят на все вопросы граждан, сообщает Управление Роспотребнадзора по Свердловской области.

Специалисты проинформируют население о том, где можно сделать прививку, как к ней правильно подготовиться и можно ли ее совмещать с другими вакцинами. Кроме того, сотрудники ведомства расскажут, как уберечь детей от простуды, о правилах использования медицинских масок, а также других мерах профилактики. Работать линия будет до 12 октября в будние дни 8.30 до 17.00. Граждане могут обратиться за консультацией по телефону 8-912-642-06-23. Напомним, ранее Роспотребнадзор предупредил о том, что эпидемиологический порог заболеваемости ОРВИ в преддверии открытия школ был превышен. Специалисты выразили опасения, что после начала учебного года количество заболевших увеличится.

