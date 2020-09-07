В Свердловской области выявлено 125 случаев заболевания COVID-19

В Свердловской области выявлено 125 случаев заболевания COVID-19

Сегодня, 12:50Здоровье и экологияPhoto: pixabay.com
За прошедшие сутки в Свердловской области выявили 125 случаев заболевания коронавирусом, выписан 61 пациент, а также зарегистрировано две смерти, сообщает оперативный штаб региона.

В тяжелом состоянии находятся 84 больных, из них 41 человек на ИВЛ. 417 пациентов находятся в состоянии средней тяжести.

В общей сложности за время пандемии в Свердловской области выявлено 26 163 случая заболевания коронавирусом, из них выписано 20 364 пациента, 479 человек умерли.

По России за сутки выявили 5184 случая в 84 регионах, выписано 2328 больных, зафиксирован 51 случай смерти.

Всего по стране за весь период пандемии выявлено 1 030 690 случаев заболевания COVID-19, выздоровели 843 277 человек, скончались 17 871 человек.

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