12 классов отправили на дистант из-за COVID-19 в Екатеринбурге

12 классов отправили на дистант из-за COVID-19 в Екатеринбурге
12 классов отправили на дистант из-за COVID-19 в Екатеринбурге
Сегодня, 18:09Здоровье и экологияФото: 1Mediainvest.ru
Восемь школ Екатеринбурга перенесли обучение некоторых классов на онлайн-платформу из-за коронавируса у своих учеников. А часть детских садов ушли на карантин.

Как сообщает «Областная газета», диагноз подтвердился у детей в 12 классах. Поэтому одноклассников учащихся с COVID-19 перевели на дистанционное обучение.

Дополнительно были закрыты на карантин по ОРВИ и ОРЗ восемь групп в семи детских садах, в связи с коронавирусом — десять групп в десяти дошкольных образовательных учреждениях. Практика показывает, что детсады чаще всего отправляют на карантин на две недели — если в группе хотя-бы у одного ребёнка подтвердился COVID-19.

Напомним, 1 сентября новый учебный год начался с новыми требованиями в связи с эпидобстановкой по коронавирусу.

Сюжеты:
КоронавирусЕкатеринбург
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