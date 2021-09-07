12 классов отправили на дистант из-за COVID-19 в Екатеринбурге

Восемь школ Екатеринбурга перенесли обучение некоторых классов на онлайн-платформу из-за коронавируса у своих учеников. А часть детских садов ушли на карантин.

Как сообщает «Областная газета», диагноз подтвердился у детей в 12 классах. Поэтому одноклассников учащихся с COVID-19 перевели на дистанционное обучение. Дополнительно были закрыты на карантин по ОРВИ и ОРЗ восемь групп в семи детских садах, в связи с коронавирусом — десять групп в десяти дошкольных образовательных учреждениях. Практика показывает, что детсады чаще всего отправляют на карантин на две недели — если в группе хотя-бы у одного ребёнка подтвердился COVID-19. Напомним, 1 сентября новый учебный год начался с новыми требованиями в связи с эпидобстановкой по коронавирусу. О возможном всплеске заболеваемости COVID-19 в школах рассказал уральский эпидемиолог

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