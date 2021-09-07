7 новых случаев кишечной инфекции выявлены на Химмаше в Екатеринбурге

С началом сентября 2021 года в поликлиники Химмаша стали обращаться жители микрорайона с жалобами на тошноту и рвоту у детей. Граждане связали эти расстройства с выбросами на местных очистных сооружениях, так как помимо отравлений, люди отчетливо слышат в воздухе запах вони.