7 новых случаев кишечной инфекции выявлены на Химмаше в Екатеринбурге

Новые случаи заражения кишечной инфекцией в микрорайоне Химмаш в Екатеринбурге не связаны между собой, сообщили в Роспотребнадзоре Свердловской области.
С началом сентября 2021 года в поликлиники Химмаша стали обращаться жители микрорайона с жалобами на тошноту и рвоту у детей. Граждане связали эти расстройства с выбросами на местных очистных сооружениях, так как помимо отравлений, люди отчетливо слышат в воздухе запах вони.
Межрайонная природоохранная прокуратура начала проверку по факту неприятного запаха на Химмаше, санитарные врачи города начали проверку еще в середине августа текущего года. Результаты проверок прокуроров и санврачей пока неизвестны.
Напомним, 6 сентября 2021 года во время прямой линии с губернатором Свердловской области Евгением Куйвашевым, жительница Нижнего Тагила задала главе региона вопрос о проблеме загрязнения воздуха в городе.